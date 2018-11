Tornade au Crès cette nuit (Hérault)

Une virulente cellule orageuse a concerné l'est de la ville de Montpellier cette nuit. Elle aura occasionné une tornade essentiellement sur la commune du Crès.



J'ai pu observé des dégâts depuis Honda Montpellier EAG jusqu'à Vendargues. La constatation des dégâts n'était pas facile avec la nuit. Nombreux arbres au sol, quelques toitures endommagées. Les dégâts les plus importants ont eu lieu autour de la jardinerie et de la FoirFouille.



Sur cette photo, on peut voir la signature typique de vents rotatifs. Avec 4 arbres couchés dans des sens opposés.