Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1109 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 36m

Une après-midi au soleil,sous un ciel où très peu de nuages ne subsistent,une ambiance finalement assez douce au soleil et a l'abri du léger vent de sud-est.Temperature : 12,5 degrés.Temperature maximale : proche de 13 degrés (12,8).Plus morose et terne ce matin (mais en même temps nous somme au mois de novembre) avec la classique couche de crasse "stratusienne" de saison (et de la brume en première moitié de matinée) qui s'est morcelées avant la mi-journée pour ensuite totalement se dissipée avant le debut de l'après-midi.Temperature minimale : 4 degrés. Hier : de la pluie matinale dès le réveil et qui s'est estompée quelques heures plus tard (11H00/12H00,au plus tard) mais le cumul fut assez maigre (guère plus de 3/4 mm au final),les pluies deumeurant faibles la plupart du temps.Temperature minimale : 9 degrés en milieu de nuit avant une remontée de celle-ci jusqu'à environ 11 degrés en fin de nuit/ debut de matinée,due a un certain renforcement du flux de sud/sud-ouest (rafale 40 km/h),à l'avant du front pluvieux.Malgres l'éloignement du front,l'état du ciel en est restée pas moins maussade et fort encombré (très nuageux ou couvert) jusqu'en fin de journée.Temperature maximale : 13 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)