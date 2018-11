rayons et irisations vespérales sur Cirrocumulus

rayons et irisations vespérales sur Cirrocumulus La Roche-des-Arnauds 2018-11-09T16:55:00+01:00

le ciel s’éclaircit quelque peu et le coucher de soleil ,sans être spectaculaire n'en sera pas moins très intéressant avec ces rayons crépusculaires et l'irisation de ces très fins Cc .

à l'étage inférieur les Sc se développent et gardent des contours inférieurs déchiquetés mais très nets