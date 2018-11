... ou presque !

l'image n'est pas extraordinaire mais la variété est digne d'intérêt me semble t-il

le soleil va nous quitter , mais avant cela il met en valeur toutes sortes d'espèces et variétés de Sc : lenticulaire coiffant le Pic de Bure; castellanus au centre de l'image ; asperatus , pannus et en rouleaux ocres pour donner un peu de relief .