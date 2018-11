À l'arrière de la cellule tornadique

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 25 sec

Ouverture f/9.9

Focale 24 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Cette cellule relativement étroite mais intense (et pour cause) sera faiblement orageuse. Durant son approche et son passage, uniquement des flashs visibles. À l'arrière, alors que le rideau est sur le Crès (à gauche) (la tornade était-elle en cours ou déjà passée?), un triple impact se décide à sortir en air (relativement) sec, il sauvera la situation qui fut une nouvelle fois très peu productive sur le plan kéraunique.