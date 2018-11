nuages bas en plaine audoise

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Dans un flux général de sud, le vent marin et l'Autan soufflent et ramène des nuages bas sur leur domaine respectif. La couche de stratocumulus est de plus en plus morcelée en allant vers Toulouse.

Plus haut on trouve une deuxième couche constituée d'altocumulus vers 3000 m, prenant parfois un aspect lenticulaire vers les Pyrénées Orientales.

Concernant la neige, on en trouve en face nord dès 1800 m dans le massif du Saint Barthélémy. Les quantités sont cependant faibles, pas plus de 20 cm.

A gauche, la ville de Lavelanet et le lac de Montbel.