Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Alors qu'une perturbation circule plus au Nord et à l'ouest, l'Ariège reste en marge et les période ensoleillées sont prédominantes. On profite d'une bonne visibilité puisqu'il est possible de distinguer le Pic du Midi de Bigorre.

La crête frontière est encore accrochée mais cela s'améliorera plus tard dans l'après midi.