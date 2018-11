Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'orientation est-ouest de l'arrête entre Soularac et Saint-Barthélémy permet une formidable illustration de l'effet des pentes sur la quantité de neige présente.

A gauche la face nord qui ne voit presque pas le soleil et qui conserve une neige plutôt dure en surface malgré la douceur, et à droite la face sud ou il n'y a tout simplement rien.

Remarquons aussi le lac complètement gelé, à 2170 m.