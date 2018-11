Un 11 novembre automnal comme il se doit (même si le thermomètre est un petit "chouia" plus haut que la moyenne saisonnière pour cette date),il vente (parfois assez de manière soutenue en rafales ) et il pleut par intermittence depuis la fin de la matinée avec une interruption en première partie d'après-midi,les pluies se montrent ponctuellement modérée mais majoritairement plutôt faibles.Avant ça,du gris plein le ciel ce matin,après d'autres pluies passagères au cours de la nuit dernière.Amplitude thermique très limitée sous ce type de temps (océanique) avec une temperature variant entre 11 et 12 degrés toute la journée.Hier : temperature maximale : 13 degrés;La pluie s'est estompée en debut d'après-midi,ensuite la couverture nuageuse à couvert le ciel avec quelques trouées progressive à partir de l'après-midi,des trouées qui ont évoluées en éclaircies en fin d'après-midi.

