Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1466 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.32°N, 2.44°E

Altitude GPS 56m

Un temps calme et plus sec s'offre à nous ce mardi,nuages type "cumulus fractus" circule dans ce courant d'ouest/sud-ouest en arrière-garde de la dégradation plus ou moins ondulante qui nous a bien abreuvée de dimanche matin (si l'on exclus l'interruption pluvieuse temporaire en première partie d'après-midi) jusqu'à hier midi avec une accumulation d'une vingtaine de millimètres sous les pluies souvent assez faibles et plus rarement modérée mais persistantes.Une bonne nouvelle pour combler le manque d'eau (déficit pluviométrique) de ces derniers temps!Ce matin,ciel parfois variable mais de larges éclaircies;temperature actuelle : 12 degrés;temperature minimale : 9 degrés.Hier : temperature minimale : 9,5 degrés;temperature maximale : 11,5 degrés,donc peu d'amplitude thermique.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)