De moins en moins de nuages!

Sautin (BE), altitude 271m le mardi 13 novembre 2018 à 16h41

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/10.0

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif 24-120mm f/4.0

Mesure Multi-segment

Photographe CATHERINE MARIQUE

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Le ciel s'éclaircit de plus en plus ne laissant quasi plus un nuages au moment du coucher de soleil!



https://500px.com/mccatherine3