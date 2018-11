Et tout sombra dans la brouillardeuse indistinction

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/280 sec

Ouverture f/8

Focale 143.9 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.94°E

Altitude GPS 155m

Retour à la "normale" de novembre ! Et il n'aura pas fallu longtemps pour que cela se produise, 20 minutes tout au plus. Le come-back d'Hélios, lui, fut bien plus laborieux, et il nous fallut attendre les alentours de 11h avant que celui-ci ne darde de nouveau ses bienfaisants rayons. D'autant plus bienfaisants que nous sommes bien au nord ici (dame ! au-dessus de 50°N tout de même !), et que novembre... Hé bien, novembre, quoi !



Brand new Cadillac (TC inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !