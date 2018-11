Grisaille et reste de brouillard.

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/456 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 42m

Grisaille prédominantes ce matin avec encore du brouillard,de la brume qui s'accroche,peu de chances d'apercevoir (et de profiter) le soleil et le bleu du ciel aujourd'hui contrairement à hier où le temps fut quasiment printanier avec un radieux soleil et beaucoup de douceur pour Une mi-novembre avec une temperature maximale de 15 degrés l'après-midi.Temperature minimale : 4 degrés cette nuit;Temperature de 7 degrés au moment de la photographie.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)