Après une matinée et une bonne partie de l’apres Midi sous les stratus et les brouillards, le ciel s’est rapidement dégagé pour nous offrir de belles couleurs en fin d’apres Midi.



On note une houle modérée de 2 à 2.5m et un temps calme.

Les coefficients étaient très faibles (32)

La température était d’environ 13c, de saison donc.