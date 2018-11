Brouillard suspendue juste au dessus,effleurant le paysage;froid humide!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 64

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 36m

En plein dans la saison sombre et sans conditions ce vendredi,un plafond nuageux extrêmement bas depuis le lever du jour et pour cause le niveau (altitude) de transition du brouillard est d'a peine quelques dizaines de mètres seulement au dessus d'ici.De la bruine (en faible quantité) "s'échappe" quelquefois par en dessous.Cette chape de stratus-brouillard maintient une froidure humide désagréable et prononcée puisque il ne fait que 6 degrés au moment de la photographie,une temperature pour ainsi dire particulièrement stable (variations de +ou- 0,5 degrés mais très rarement plus!) depuis ce matin,au debut de la matinée dans ces conditions de temps bouchée et "figée",dans le temps!On a donc réellement sentie l'approche de l'hiver a grand pas aujourd'hui,d'ailleurs la semaine prochaine devrait confirmer cela!Nuit étrangement plus "douce" que la journée avec une temperature maximale d'un peu moins de 9 degrés en milieu de nuit (8,8 degrés).Hier,le même type de temps en à peine moins pire,une grisaille glauque,sombre et entièrement de saison avec la présence là-aussi d'une chape de brouillard sous-jacente nous "survolant" visiblement de juste quelques (toutes) petites dizaines de mètres et ceci..du matin au soir,sans broncher!Temperature maximale : 8,5 degrés en fin de journée/soirée.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)