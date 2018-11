Altostratus d'automne

Dim. originale 3968*2976px

La couche d'altostratus est compacte ce matin, avec de l'instabilité d'altitude générée par l'arrivée d'air froid continental. En basses couches, la visibilité est bonne grâce à l'air sec, asséché par le vent d'Est passant sur les Alpes et les reliefs provençaux.



Ainsi, si quelques gouttes sont parfois perceptibles, le ciel provençal est surtout agrémenté par de nombreux virgas, comme on peut en deviner ici au loin vers la Camargue.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du NO, à l'occasion d'une visite de contrôle et de maintenance de la plus ancienne StatIC acquise par l'association Infoclimat, et en place depuis près de 8 ans.