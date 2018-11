Blanc bocage et soleil émergent

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/180 sec

Ouverture f/8

Focale 59.6 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe g

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.91°E

Altitude GPS 180m

Les arbres situés en hauteur, exposés au vent, sont désormais bien dépouillés, comme 80-90% de l'ensemble de la végétation désormais. Les couleurs d'automne sont donc désormais parcellaires, limitées aux haies et à quelques rares espèces d'arbres et arbrisseaux ou spécimens abrités du vent.

Ciel très clair au lever et brume diaphane (mais givrante) à peine discernable en arrière-plan ici. Cela fait du bien après plus de 48 heures sous brouillard et stratus...



Bonne journée à toutes et à tous !