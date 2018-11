Au ras du givre

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/16

Focale 22.2 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe g

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.89°E

Altitude GPS 180m

Tout était vraiment bien blanc ce matin, y a pas à dire ! Tant en ville qu'en campagne/bocage.

Mini nocturne d'environ -1° pour MF à la station (toute proche) de SHSH, -2°/-3° pour mon relevé artisanal dans le centre d'Avesnes (tout proche aussi) et -2.6° à la StatIC d'Hestrud (pas très éloignée, collée à la frontière belge). Faites votre choix !

Il est possible d'extrapoler quant au fait que le fond de vallée, plus à l'abri du vent et bien souvent plus blanc, ait pu connaître une température un tantinet plus basse. Mais combien ? -4° ? -5° ? Allez savoir...



Emmanuel 2nd version (DS inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !