Vu(e) d'encore plus près

Vu(e) d'encore plus près Saint-Hilaire-sur-Helpe 2018-11-17T08:45:00+01:00

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 500

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe g

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.89°E

Altitude GPS 165m

Rien de bien surprenant quant à l'omniprésence du givre lorsqu'on le contemplait de près, parfois épais et abondant en de nombreux endroits. En ville, nombre de voitures étaient encore recouvertes de grandes "fleurs de givre" dessinant de belles arabesques près d'1h30 après le lever. Et ce n'est pas peu dire étant donnée l'ardeur d'Hélios à le faire fondre, pas contesté par le moindre petit nuage qu'il était...



Manu (R inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !