Une goutte froide s'approche du pays par l'est et sera la cause d'un temps bien perturbé avec pas mal de pluie demain sur l'Aude et les Pyrénées Orientales.

Pour aujourd'hui le ciel est déjà bien nuageux et l'on pouvait constater un plafond nuageux beaucoup plus bas vers l'est que vers l'ouest.

1.5°C à Envalira (2510 m) au moment de la photo.