Gelée bien blanche à l'abri du (faible) vent continental,-2 degrés ce matin!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 40

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Bonne gelée avec pas mal de gel déposée (notamment sur les surfaces froides),temperature minimale d'environ -2 degrés ici (encore temporairement a l'abri de la bise d'est/nord-est continental qui brasse plus l'air sur les "hauteurs" (20/30 mètres plus haut) environnantes)! Hier : "Surprise" dès le matin au réveil,où toute la grisaille "crasseuse" brumeuse et même parfois le brouillard qui nous concernaient depuis jeudi matin ont étés littéralement et complète chassés en l'espace d'une nuit (cette nuit) par la levée du flux continental faible (pour l'instant) et bien plus sec,ayant donc de ce fait un effet immédiat sur la couleur du ciel passée au bleu pure absolue après le gris intégrale!La temperature s'en est évidemment également ressentit avec le retour au lever du jour,de gelées avec une temperature minimale d'environ -1 degrés,une gelée toutefois assez peu visible (masse d'air s'asséchant).Temperature maximale de 8,5 degrés (l'après-midi) donc supérieur à celle de vendredi après-midi où il ne faisait que 6 degrés à la même heure sous les stratus et brouillards,alors qu'hier après-midi ça se passait sous le soleil et le ciel limpide malgrés le flux d'est (flux continental) s'établissant progressivement.

