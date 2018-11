Contraste saisonnier

Un front pluvieux modéré et relativement stationnaire a concerné une grande partie du pourtour Méditerranéen tout au long de la journée d'hier. En altitude, un léger refroidissement se met en place en début de soirée, permettant à la limite pluie-neige de s'abaisser à 1 000 m sur le relief Cévenol et de saupoudrer les sommets d'une couche atteignant tout de même 15 cm sur toutes les surfaces, réseau routier inclus.

Le ciel se dégage en milieu de nuit et le lever du jour met en lumière de puissants contrastes entre les fonds de vallées sous leurs parures d'automne et les sommets plâtrés, un joli moment de contemplation.

Environ -2 °C et des rafales de sud soufflant à 90 km/h au moment de la photo, de quoi réveiller !