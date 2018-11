Enfin du soleil !

Dim. originale 4608*3456px

Et oui même dans la région la plus ensoleillée de France il était tant attendu et a fait son grand retour après de longues semaines d'absence !

Petite gelée ce matin puis apres-midi douce.

Photo depuis le sud de Pertuis en direction du nord, Luberon en arrière plan.