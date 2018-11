Ambiance frigo,bise froide frissonnante et retour d'est nébuleux!

Un lundi froid,a "restée au chaud",sensation d'hiver garantie.Ce matin bonne gelée avec une temperature minimale de -2 degrés,un gel cependant moins marquée/visible en apparence qu'hier matin car humidité ambiante relative moins importantes liée à l'assèchement de la masse d'air avec le vent/bise d'est se mettant graduellement en place.Pure ciel bleu caractéristique jusqu'en mi-journée,puis premières bribes nuageuses (quelques fragments de stratocumulus) qui se sont multipliées au fil des heures jusqu'à ce que l'on en arrive à ce ciel quasiment couvert de cette nébulosité en provenance également de l'est (stratus) et liée à une "goutte froide d'altitude" continental qui pourrait même peut-être occasionner (si les conditions le permettent) quelques faibles et éparses...chutes de neiges (soit les toutes premières chutes de neiges seules de la saison!).En attendant,cette après-midi,la bise "souffle l'hiver" (rafales maximales 40-45 km/h),une bise à faire grelotter/frissonner d'autant plus que le nébulosité est désormais largement majoritaire a contrario de la matinée.Temperature maximale deja pas bien chaude de 6,5 degrés au meilleur de l'après-midi mais ressentie évidemment bien inférieur,donc!Temperature actuelle : 5,5 degrés.Hier : Temperature maximale (de saison) proche de 10 degrés (9,7/9,8 degrés) sous le soleil.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)