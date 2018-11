Changement d'ambiance!

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/4

Focale 13 mm

ISO 3200

Objectif TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023

Programme Action

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Et voilà, deuxième offensive hivernale de la saison!



L'automne n'aura pratiquement pas eu lieu cette année, la transition s'étant faite sur le seul mois d'Octobre, passant de températures estivales (environ 26-27°C encore en début de mois) aux premières chutes de neige en toute fin de mois.



Cette seconde salve hivernale est déjà plus franche que la première du 30 Octobre dans sa durée avec de bonnes chutes de neige qui ont débuté par quelques flocons épars en milieu de journée avant de s'intensifier plus franchement dans le courant de la soirée et qui finiront par tenir au sol en faveur de la baisse de la température qui titille le 0°C.



Espérons de jolis paysages de cristal d'ici demain matin ;) .



Bonne soirée et nuit à vous !