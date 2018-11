Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/3.4

Focale 14.5 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

...il a fait très froid hier... entre o° et -1°C... un ciel bas...vers 18h00 quelques flocons commencent à voltiger et 3 à 4 cms recouvraient toitures et jardins...ce matin les éclaircies reviennent,la température reste négative.