Journée assez atypique sur le secteur.

Alors que le temps est détestable depuis hier, à savoir gris et froid (7 °C au meilleur de la journée), une dégradation pluvio-orageuse brève mais potentiellement intense est modélisée - depuis seulement 24h - entre l'est de l'Hérault et le Gard pour cette fin de journée.

C'est donc dans une ambiance bien hivernale que des cellules prennent naissance au seine d'une convergence sur le proche littoral et viennent frapper le golfe d'Aigues-Mortes. Une première salve passe sur Carnon et s'accompagne d'un déluge d'eau et de grêle déversant près de 25 mm en quelques minutes avant d'en déverser près d'une centaine sur le Lunellois et sa proche région. L'activité électrique associée est paradoxalement peu intense et composée exclusivement d'intra-nuages.

Une seconde cellule relativement massive se forme par la suite en mer et frappe le secteur du Grau-du-Roi. Au sec depuis la plage de Carnon, je l'observe et, malgré une activité électrique nettement plus soutenue - une décharge toutes les 5s en moyenne - la foudre ne se révèle pas et reste dissimulée dans les nuages bas.

A peine évacuée, une ultime cellule se forme plus au sud et remonte droit sur Carnon. Cette dernière est peu étendue et l'activité électrique ne se déclenche qu'à quelques kilomètres de moi, toujours composée de flashs... Puis, alors que le déluge commence à s'abattre, un puissant impact vient illuminer la plage ! La photo est évidemment totalement cramée. Je règle l'appareil en espérant que ça se reproduise. Le déclenchement suivant sera le bon ! Un second impact proche et très lumineux vient ébranler le paysage... Ce sera le dernier.



L'année 2018 est décidément exceptionnelle en phénomènes météo sur la région !