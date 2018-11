Une fenêtre sur le déluge

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1.6 sec

Ouverture f/4

Focale 24 mm

ISO 1600

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Énième épisode pluvieux de cet automne décidément bien animé sur ce terrain après un mois de septembre sec. Mais quoi de plus "normal" dans une année hors norme dans le coin ?!

L'activité orageuse était cette fois bien présente mais hélas les conditions n'étaient pas encore réunies pour avoir de la belle foudre. Activité majoritairement intranuageuse et les quelques impacts sont souvent noyés dans les précipitations, rien de vraiment énorme à se mettre sous la dent. Malgré tout, même un petit spaghetti est le bienvenu quand il s'agit de composer avec une jolie fenêtre de tir à l'arrière de la ligne de convergence qui vient de déverser ses tonnes d'eau sur l'extrême est héraultais et s'occupe maintenant du Gard. Les flashs et les illuminations bleutées qui sortent au-dessus de l'enclume sont de toute beauté à contempler (mais je n'aurais pas dit non à extranuageux, raaaaaah :p )