Orages diluviens dans le Gard

Dim. originale 5568*3712px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D500

Exposition 30 sec

Ouverture f/8

Focale 26 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe LHERMET VINCENT

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2014 (Windows)

Puissant impact de foudre sous les orages diluviens ayant déversé plus de 150 mm dans le secteur d'où a été réalisée la photo (entre Générac et Aubord au SO de Nîmes).



On distingue les fortes pluies et le début d'inondation par ruissellement. Nombreux axes routiers inondés suite à ce violent orage sur les Costières, avec une crue importante du Vistre à la clé.