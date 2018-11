Soleil émergant mais bonne gelée,verglas localisées!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/820 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Le soleil émerge à travers la brume et dans un ciel au grand bleu mais en revanche le froid s'impose comme il faut et il a bien gelée avec une temperature minimale de près de -3 degrés,un minimum thermique atteint peu après le lever du soleil.Et pour la première fois de la saison a cause des sols,routes ,chaussées encore humides (suite/consécutivement au précipitations d'hier),des plaques de verglas occasionnelles et localisées se sont inévitablement formées à plusieurs endroits!Temperature encore négative d'environ -1,5 degrés au moment de la photographie.Temperature maximale : 6 degrés dans l'après-midi.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)