Majestueux !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7200

Exposition 15 sec

Ouverture f/5

Focale 38 mm

ISO 160

Objectif 17.0-70.0 mm f/2.8-4.0

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe ltmjc

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

La soirée était mal partie puisque les orages pourtant bien anticipés se sont montrés bien trop pluvieux pour avoir quelque chose de photographiable. Une trombe marine nocturne a néanmoins pu être photographiée devant Agay.

Avant de rentrer et alors que les orages sont toujours très actifs devant le 06 je surveille de petites averses convectives en ciel clair, l'un d'entre elles s'activera en passant Cannes et donnera un magnifique spectacle durant près d'une heure entre Cannes et Monaco. Le tout sous la pleine lune et les étoiles !