Appareil Panasonic

DMC-FZ48

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Le soleil descend derrière ces cirrostratus, ce qui leur donne plus de contraste et fait apparaître quelques teintes plus orangées à l'horizon.