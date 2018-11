Rouge feu!

Appareil samsung

Les 19.4mm tombés entre hier AM et soirée ont lavé le ciel de Bresse qui était entièrement bleu au lever du jour ce matin par 4.9°.

Quelques voiles nuageux ont défilé dans l'AM et leur présence en fin de journée nous a gratifié d'un couchant magnifique. Le vent du Sud est resté discret ce qui n'a pas empêché la maximale d'atteindre 13.3°