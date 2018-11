Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une bande de nuages d'altitude circule au dessus des Pyrénées composée de cirrus spissatus ; elle nous offrira de beau jeux de lumière vers la plaine un peu plus tard.

Quelques nuages d'onde ont été visibles à haute altitude et la visibilité est excellente puisqu'on pouvait aisément distinguer le Pic du Midi de Bigorre à l'ouest et la Méditerranée à l'est.