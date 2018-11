Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Encore une belle journée ensoleillée et sèche, la faible perturbation d'hier n'a presque rien apporté sur le massif du Saint Barthélémy mis à part quelques rares traces de neige près du sommet.

Quelques cm sont attendus demain mais les conditions d'enneigement sont loin d'être celles de l'année dernière, où à cette époque on se baladait déjà en raquettes dans plusieurs dizaines de centimètre de neige fraîche :



https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-225224-offensive-hivernale.html?auteur=5622&d=2017-11-26#photo6



Peu de neige à attendre ces prochains jours au vu des prévisions d'ensemble, on l'attend avec impatience...