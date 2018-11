Arrivée de la perturbation en plaine d'Alsace

Appareil Apple

Après une matinée ensoleillée, un épais voile d'altostratus s'impose par le sud-ouest au-dessus des vignes et des contreforts des Vosges moyennes et obscurcit tant soit peu l'atmosphère. La silhouette des ruines du château médiéval de l'Ortenbourg se détache de la crête à la droite de la photo tandis que sous le soleil de novembre déclinant rapidement pointe le donjon du célèbre Haut-Koenigsbourg dominant de ses 757m le centre de la plaine d'Alsace. Temps relativement clément avec +8°C en plaine au moment du cliché et une absence de neige sur les plus hauts sommets vosgiens, hormis quelques plaques aux endroits abrités.