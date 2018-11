Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le couche de soleil approche et la traîne perd de sont activité ; il reste juste quelques précipitations visibles qui n'atteignent pas le sol.

Les rayons rasants du soleil on provoqué un arc-en-ciel un peu plus tôt, et l'excellente visibilité caractéristique d'un ciel de traîne garanti une superbe lumière en fin de journée.