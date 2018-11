Un peu d'étoiles ce soir

Dim. originale 2362*1295px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 20 sec

Ouverture f/4

Focale 20 mm

ISO 400

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Quelques éclaircis ce midi, puis frrrt les nuages bas sont revenus, jusqu'en début de nuit. Quant au feuilleton des centres d'action il semblerait que ces derniers restent un tantinet sur place et que sur la France nous continuerons avec un temps sans grand intérêt mal gres le passage d'un frond occlus sur le Benelux pour le 28 novembre à O h, pour former un bel ensemble dépressionnaire entre le sud de l'Angleterre et le Nord de la Norvège en fin de semaine.ainsi et que le passage d'un front d’instabilité sur la France ?.23h30 3.3 °C 3.3

95% 2.8 °C 0 km/h



(3.2 km/h) 1016.7hPa en hausse au moment de la photo