long rouleau de Foehn sur la montagne de Faraud , est du Dévoluy .

le vent est plus fort qu'hier mais be dépasse pas les 100km/h la température est plus douce -2° et l'effet Winchill toujours aus alentours de -15°.

le givre d' hier est en partie détruite à cause des brusques rafales et ne mérite plus de photo .