Roses-blanches

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/4.0

Focale 145.95 mm

ISO 400

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Les premières lueurs du jour apparaissent à l'arrière du massif pyrénéen, ambiance fantomatique et rosée mêlée de cette candeur hiémale qui rend les montagnes à leur sauvagerie originelle. La neige redresse les reliefs devenus d'infranchissables obstacles verticaux.

A gauche le Rocher d'Aran, l'Ourlénotte et l'Ourlène (1813 m), plus bas à droite le pic d'Escurets et ses modestes 1440 m.