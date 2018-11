Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8

Focale 18 mm

ISO 250

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

En plus de la belle gloire présente autour de mon ombre, un arc de brouillard surnuméraire est visible et perd de ce fait son appellation "d'arc blanc", les arcs surnuméraires étant, comme ceux de l'arc-en-ciel, dotés d'une diffraction de la lumière plus efficace. Cela se traduit par la présence de couleurs malgré la taille microscopique des gouttelettes d'eau.