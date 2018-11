Fin du Mistral

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 23/103139 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.386(C432)

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 0m

Si le ciel fut parfaitement dégagé hier sous l'influence d'un vigoureux Mistral, quelques nuages d'altitude s'aventurent ce matin sur la Provence, et prennent des formes effilochées voire lenticulaires sous le flux d'altitude résiduel.



Avec l'arrêt du Mistral, une masse d'air froide et la nuit claire, les températures étaient remarquablement basses ce matin avec une minimale de 6.6°C sur la Corniche, soit la température la plus fraîche de cette fin d'automne. Il faut remonter au mois de Mars pour trouver une valeur plus froide.



Photo prise depuis le centre-ville en direction du Sud.