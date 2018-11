Appareil SONY

DSC-HX100V

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/5.0

Focale 75.53 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

Les pistes de Villard de Lans sont aujourd'hui en bleu et blanc, c'est magnifique, et certains ne peuvent plus attendre pour chausser les skis !!