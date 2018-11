Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Grâce à une nuit dégagée et à l'arrêt du vent au cours de celle-ci, il fait plutôt frais ce matin et le brouillard d'évaporation a pu se former sur le lac de la Ramée.

Belle visibilité en altitude même si un peu de brume est présente en basses couches (4000 m de visi minimale vers le NE observé pendant l'atelier d'observation de ce matin).