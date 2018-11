Grande douceur humide prenant ses marques!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1140 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 34m

Nouveau passage pluvieux en fin de nuit rajoutant quelques millimètres supplémentaires,sinon dans ce flux de sud-ouest océanique,la grande douceur prend ses aises,le thermomètre affichait déjà 11,5 degrés au moment de la photographie (fin de matinée),en cette première partie d'après-midi,la temperature est de près de 14 degrés!Temperature minimale : 9 degrés.Le froid (non exceptionnel) nous a quittés,celui-ci n'est pas près de "se représenter",la première décade (au moins!) du mois de décembre ne se fera visiblement pas dans des conditions de debut d'hiver météorologique mais plutôt bel et bien dans des conditions automnales douces mais plus humides,en revanche!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)