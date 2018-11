Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/2.8

Focale 70 mm

ISO 200

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Voilà plusieurs soirées qu'ils nous privent partiellement des belles couleurs rougeâtre que nous verrions plus correctement sans eux.Pendant ce temps, le feuilleton interminable de la lutte "anticyclone- dépression"continue. Et la tempête encore sur le nord de l’Angleterre et de l’Écosse bien prévu était là. Ce pendant une petite faiblesse des hautes pressions de l'Est va semble - il laisser rentrer plus correctement les fronts liés à la dépression pour les jours prochain. Et c'est à espérer.

17h20 12.9 °C

82% 10 °C 13 km/h



(30.6 km/h) 1006.9hPa