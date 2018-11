Appareil Apple

Douceur ensoleillée ce vendredi avec un ciel simplement mitigé/variable à la différence d'hier et d'avant-hier où c'était la douceur humide (grise et pluvieuse).Temperature de 11 degrés au moment de la photo.Température maximale : 12,5 degrés dans l'après-midi.Temperature minimale : 8 degrés.Les prochains jours s'annoncent perturbée,pluvieux et particulièrement doux,le mois de décembre va débuter et l'on annonce pourtant des temperatures maximales diurne parfois voisines de la quinzaine de degrés au cours des prochains jours!Ca semble décidément "mal engagée" pour ceux espèrant des conditions plus hivernales!

