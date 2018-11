Dans le train

Dim. originale 5315*3543px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/4

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh)

Belle petite instabilité lors de mon voyage de retour en train, où je n'ai pas pu photographier un bel arc en ciel,mais j'ai pu choper quelque temps plus loin ce couché de soleil juste à coté d'un cumulus coiffé d'une petite enclume, témoignant d'une averse . Arrivé sur Rambouillet le ciel était dégagé, et la température nettement plus fraiche.A l'heure ou je poste la photo, l'on ne penserais pas que le temps va vite se dégrader avec des pression à nouveau à la baisse pour laisser passer les autres fronts du système dépressionnaire.