Lumière de décembre en Pyrénées

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8.0

Focale 109.3 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Si l'automne s'est définitivement replié sur lui-même dans les hautes terres pyrénéennes, cédant la place aux rigueurs de l'hiver, quelques couleurs subsistent en bas, clameur souriante des coteaux béarnais. Çà et là courent des nimbes fugaces dans les vallons forestiers, mélange créatif des éléments qui jamais ne se laissent dompter. L'eau et l'air fusionnent avec délicatesse, entre visible et invisible, simulacres flottant dans l'entre-deux, ces brumes vagabondes défient l'entendement de leur évanescence fantomatique.



La neige recouvre le massif dès 1500 m des crêtes du Larri à gauche au pic d'Ourlène (à droite). Au centre gauche, le pic du Montagnon et le Mail Massibe (1973 m).