gros redoux en altitude

La neige est tombé hier jusque vers 1500 m au plus bas déposant une couche de 10 à 20 cm selon les endroits. Mais aujourd'hui nous sommes dans un secteur chaud à l'arrière du front de cette nuit et l'iso 0°C se trouve vers 3300 m. Il fut bien difficile d'avancer sur ce terrain très rocailleux, et il n'y a pas encore assez de neige pour utiliser les raquettes.



Les Pyrénées sont restées en marge de la zone précipitante tandis qu'à Blagnac on relève 8.9 mm sur l'épisode.